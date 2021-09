Loods van Sea-Invest in Antwerpse haven stort deels in na ongeval met heftruck

Livios 5 handige hacks om je berging optimaal in te richten

20 september Nu we met z’n allen kleiner wonen, kunnen we de beschikbare ruimte in huis maar beter optimaal benutten. Geen betere plaats om daarmee te beginnen dan in je berging of bijkeuken. Deze tips van bouwsite Livios helpen je om je berging in te richten met oog voor ergonomie en duurzaamheid.