Lockdownfeestjes in Antwerpen blijven groot probleem: 42 feesters op de bon in Bisschoppenhoflaan , 43 mensen te dicht op elkaar in synagoge

ANTWERPEN Ook in de zomer van 2021 zullen we nog niet mogen feesten zoals in 2019, festivalor­ga­ni­sa­to­ren reageren: “Misschien moet ik me maar in een klooster terugtrek­ken?”

3 december Een festivalzomer zoals in 2019? Na het aankondigen van de nationale vaccinatiestrategie lijkt dat er zelfs in 2021 niet in te zitten. Jonge en gezonde mensen komen volgens de huidige planning pas na de zomer aan beurt voor een prik, grosso modo het doelpubliek van festivals dus. De grote Antwerpse spelers willen nog niet te ver vooruit blikken. Bij de kleinere festivals klinkt het depressiever: “We staan al lang niet meer op de barricades, we zitten in een diepe winterslaap zonder zicht op wakker worden.”