LIVE. Volg hier de Antwerpse gemeenteraad over de zaak-El Kaouakibi

Voorlopig is nog niets bekend over wat er nu met de hele werking voor jongeren moet gebeuren. Wellicht komt er daarover deze week meer nieuws. Ook voor de acht werknemers van de vzw moet een oplossing worden gezocht.

In gebreke

Tien dagen geleden stelde het college vzw LGU Academy in gebreke nadat het een rapport van de interne auditdienst van de stad had ontvangen. Uit de audit bleek dat subsidies van de stad Antwerpen voor een bedrag van bijna een half miljoen euro niet of onvoldoende konden worden verklaard.