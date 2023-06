LIVE. Supporters van Antwerp vieren landstitel: “Wat een ongelofelijk gevoel na zoveel jaren”

Antwerp is landskampioen! Het zag er lang niet goed uit voor RAFC, maar Toby Alderweireld bracht verlossing in de 94ste minuut in Genk. Club Brugge hielp de Antwerpenaren een handje met een late comeback tegen Union. Het feest kan nu losbarsten in Antwerpen. Volg alle supportersgekte in onze blog.