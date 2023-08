LIVE. Spektakel is begonnen: Xolo en Bull Machin laten hun kunstjes zien aan duizenden toeschouwers

Drie dagen lang beleven Bull Machin en Xolo, de reuzen van Royal de Luxe, dolle avonturen in de Koekenstad. Op vrijdag en zaterdag lokten de gigantische honden al veel volk naar Antwerpen, maar vandaag is er de ontknoping van hun bezoek. Het duo is begonnen aan hun training voor de grote finale. Die vindt rond 16 uur plaats aan het Zuidpark. Volg de laatste dag van de reuzen in Antwerpen op de voet in onze liveblog.