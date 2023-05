LIVE REUZEGOMPROCES. Kennen 18 Reuzegommers 4,5 jaar na de dood van Sanda Dia vandaag hun straf?

Werkstraf voor corrupte stadsbe­dien­de die adressen drugsmili­eu doorspeel­de, geen extra celstraf voor ‘De Algerijn’

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een ex-loketbediende van de stad Antwerpen donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De vrouw had op vraag van het drugsmilieu adressen opgezocht in het rijksregister. Een van haar opdrachtgevers was drugscrimineel Mohammed C. (28), ook wel ‘De Algerijn’ genoemd. De vrouw had alvast een opmerkelijk excuus klaar in de rechtbank.