LIVE REUZEGOMPROCES. “Ik zou jullie nog zoveel verhalen over Sanda willen vertellen, maar krijg misschien de kans niet meer”: proces afgelopen, arrest op 26 mei

Bus met Britse joden kwam naar Antwerpen om te bidden met geloofsge­no­ten; chauffeur (69) veronge­lukt en tiener in levensge­vaar

In Antwerpen is zondagochtend rond 3.30 uur een zwaar ongeval gebeurd met een Britse minibus. De 67-jarige bestuurder kwam om. Zestien andere inzittenden raakten gewond. Een 15-jarige jongen is in levensgevaar. De Britse chauffeur Shimon Siegel verzorgt een regelmatige busdienst tussen de joodse gemeenschap in Londen en de orthodoxe gemeenschap van de grote rabbijn Leibush in Antwerpen. Het gezelschap was op de terugweg naar Londen toen het ongeval gebeurde.