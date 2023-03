LIVE REUZEGOMPROCES. “Ik ben boos, héél boos. Want een ‘vriend’, die laat je niet in de steek”: vader van Sanda spreekt op laatste zittingsdag van proces tegen 18 Reuzegommers

Op zijn 17de al betrokken bij dodelijke steekpar­tij, nu zelf in levensge­vaar: beruchte Yassin B. (28) kan niet uit de problemen blijven

Op het Groeningerplein in hartje Borgerhout is zaterdagavond rond 22 uur een zwaar incident gebeurd tussen de zaakvoerder van een nieuwe snackbar en een kennis. Het incident escaleerde waarop iemand een mes trok en Yassin B. (28) neerstak. De man werd geraakt in de buik en is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Nog twee anderen raakten lichtgewond. Het zwaargewonde slachtoffer kwam al talloze keren in contact met het justitie. Een reconstructie van zijn turbulente leven.