LIVE. Proces Reuzegom: Sondage neemt zelf het woord over dood Sanda Dia: “Jullie in de ogen kijken is erg moeilijk voor me, want ik schaam me voor deze afloop”

Student Sandia Dia (20) liet op 7 december 2018 het leven. Drie dagen daarvoor startte zijn doopritueel bij de ondertussen beruchte studentenclub Reuzegom. Die club had een blokhut in Vorselaar voor de ‘festiviteiten’, waar ze Sanda, samen met nog twee andere schachten, urenlang in een zelf gegraven put lieten zitten. Ze kregen emmers ijskoud water over zich heen, moesten vieze dingen eten en grote hoeveelheden visolie drinken. Sanda Dia werd onwel en belandde in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Lees alles over het Reuzegomproces in ons dossier.