LIVE Proces Reuzegom: Advocaat Sondage vraagt vrijspraak voor toedienen giftige stof: “Hij kon niet weten wat de dodelijke hoeveelheid zout zou zijn in die vissaus”

Basketbal Beker van België Antwerp Giants pakt de beker in uitver­kocht Vorst Nationaal

Voor de derde keer in vijf jaar mag Telenet Giants Antwerp de beker omhoog steken. In een spannende en zenuwslopende finale in een vol Vorst Nationaal was Giants sterker dan Oostende (77-71). Minpunt van deze onvergetelijke zondagmiddag was het uitvallen van Spencer Butterfield. De Amerikaan zakte door zijn knie en is out voor het seizoen.