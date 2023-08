LIVE. Laatste dag van Xolo en Bull Machin in Antwerpen: Reuzen laten hun kunstjes zien aan duizenden toeschouwers

G­PS-trac­ker zet politie op spoor van fietszak­dief

Het wijkteam Centraal Station van de Antwerpse politie kon vrijdag een dief in de boeien slaan die kort voordien een fietszak had gestolen. De persoon in kwestie bleek illegaal in ons land te verblijven en werd overgeleverd aan de Dienst Vreemdelingenzaken.