LIVE. Duizenden deelnemers en kijklustigen langs het parcours vieren feest tijdens Antwerp Pride Parade

ANTWERP PRIDE Stadsbe­stuur ontvangt Antwerp Pride op stadhuis: “Pride laat de stad schitteren, de stad laat Pride schitteren”

Antwerp Pride 2022 is nu volledig van start gegaan met een spetterend openingsfeest in OLT Rivierenhof - en een klein akkefietje met Liliane Saint-Pierre in de marge. Momenteel wordt de festivalsite op de Zuiderkaaien naarstig opgebouwd en alles in gereedheid gebracht voor de Parade op zaterdag. Maar eerst passeert het team achter Pride nog in het stadhuis voor een officieel bezoek.

12 augustus