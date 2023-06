LIVE. Antwerp, Genk of Union: voor welke supporters breekt straks het titelfeest los?

“Waarom we vandaag al ruim drie uur voor de aftrap naar het stadion afzakken? Het is mooi weer, de sfeer bij de Union-supporters is top en het is de mogelijke titelmatch”, zegt Matthias (22) uit Halle, die samen met zijn kameraden Joren (20) en Kenneth (19) al twee jaar abonnee is in het Joseph Mariënstadion. “Redenen genoeg dus om vandaag extra vroeg naar hier te komen. Ik zeg het al een week: Union wordt kampioen. Of we het verdienen? Natuurlijk. We zijn de ploeg met de minst ronkende namen, maar met de grootste teamspirit. Iedereen dacht dat ons sprookje maar één seizoen zou duren, maar nu vechten we al voor de tweede keer mee voor de titel.”