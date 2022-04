LIVE ANTWERP 10 MILES. Titelverdedigers opnieuw als eerste over de meet

Wilrijk Slecht nieuws voor ISVAG: vergunning voor bestaande én nieuwe verbran­dings­oven in Wilrijk vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning van de bestaande ISVAG-afvalverwerkingsinstallatie in Wilrijk én de geplande nieuwe installatie met een capaciteit van 190.000 ton afvalverbranding per jaar (die de huidige moet vervangen) vernietigd. ISVAG zal de bestaande installatie wel nog zes maanden lang kunnen blijven uitbaten. “We krijgen gelijk. In de Antwerpse haven zijn er geschiktere locaties”, reageert Bond Beter Leefmilieu tevreden.

