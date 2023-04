LIVE ANTWERP 10 MILES. Lopers en toeschouwers maken zich op voor de wedstrijd, de Short Run is van start gegaan

Collectief vervoer krijgt busbaan op A12 richting Antwerpen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt, in samenwerking met Oosterweelbouwheer Lantis, een busbaan aan op de A12 in de richting van Antwerpen. Het gaat over een traject van 5 kilometer, tussen de aansluiting van de A12 en de R2 in Antwerpen en oprit Leugenberg in Ekeren.