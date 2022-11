Linkerrijstrook versperd op E19 richting Antwerpen ter hoogte van UZA

Berendrecht/Antwerpen Oudste polderboer botst met Vlaams natuurbe­houd

Zakenman Ben Simons en zijn zoon, eigenaars van de oudste boerderij in de Antwerpse polder, halen bakzeil tegen de Vlaamse overheid. De rechter verplicht Simons om enkele onregelmatige verbouwingen weer af te breken, onder meer een schaapskooi en dakvensters in een hooizolder. In 2014 had de Vlaamse overheid tevergeefs geprobeerd de boerderij te onteigenen ten voordele van vzw Natuurpunt.

21 november