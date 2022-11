Linkerrijstrook versperd op E19 richting Antwerpen ter hoogte van de Craeybeckxtunnel

Antwerpen Corrupte havenbe­dien­de die 10.000 euro per binnenge­raak­te drugscon­tai­ner ontving, riskeert zes jaar celstraf

De Antwerpse bediende Khadija El Y. (20) van de rederij CMA CMG heeft 100.000 euro bijverdiend met info over drugscontainers door te spelen. Volgens de openbare aanklager moet zij daarvoor met zes jaar cel gestraft worden. Haar opdrachtgever Ignace C. verdiende minstens het driedubbele, geld dat hij investeerde in Rolex- en Patek Philippe-horloges. Hij riskeert acht jaar cel. El Y. bleek over belangrijke informatie te beschikken die handlangers toeliet ladingen cocaïne over te laden.

