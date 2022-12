Linkerrijstrook versperd op Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Oost

Afkooprege­ling voor spilfigu­ren in ‘Propere Handen’ goedge­keurd

De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft de afkoopregeling goedgekeurd die het federaal parket heeft gesloten met 10 spilfiguren in ‘Propere Handen’, het grote strafdossier rond fraude in het Belgische voetbal. In ruil voor het opnemen van ‘hun verantwoordelijkheid’ én een fikse geldboete, hoeven ze niet voor de rechter te komen.

12:37