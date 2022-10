Linkerrijstrook versperd na ongeval op E19 richting Antwerpen ter hoogte van Kleine Bareel

Antwerpen Eugeen Van Mieghem wordt ook grote naam in Verenigde Staten: achttien tekeningen van Joodse landverhui­zers aan New York Historical Society geschonken

Het is een mijlpaal voor de nalatenschap van Antwerps kunstenaar Eugeen Van Mieghem: achttien van zijn tekeningen met Joodse landverhuizers zijn enkele dagen geleden geschonken aan de New York Historical Society. “We hopen dat Van Mieghem in Amerika binnen vijf of tien jaar dé kunstenaar van de migratie zal worden genoemd”, zegt Erwin Joos van het Van Mieghem Museum.

