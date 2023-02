Linkeroever naar Oost-Vlaanderen? N-VA in district Antwerpen bedankt er feestelijk voor: “Met alle vezels aan stad gebonden”

Bewoners Abdij­straat wel geschrok­ken, maar niet bang na aanslag pizzeria: “Als je geen dealer bent, moet je geen schrik hebben”

“We hoorden een knal en zagen veel rook.” De aanslag op de pizzeria in de Abdijstraat in Hoboken zindert nog na bij de buurtbewoners. Het geweld is vermoedelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Het gaat om de zoveelste explosie in Hoboken. Wij trokken op pad in de buurt, waar de aanslag hét gespreksonderwerp is.