Limburgse drugsbaas liet speurders en magistraten schaduwen door privédetective

Antwerpen Hoe kon drugsbaron Flor Bressers zo lang onopge­merkt in Zwitser­land rondlopen? En wat heeft hij allemaal op zijn kerfstok? 7 vragen beantwoord

‘Most Wanted’ Flor Bressers (36) is vrijdagmiddag met een speciale vlucht vanuit Zwitserland naar België uitgeleverd. Bressers was één van de meest gezochte Belgische drugscriminelen tot het FAST-team van de federale politie hem in februari 2022 op het spoor kwam in een penthouse in Zürich. Hij moet hier vier jaar cel uitzitten en riskeert bovenop zware veroordelingen in twee nog lopende drugsdossiers.

28 oktober