“Lijkt zo uit de wereld van Harry Potter te komen”: Nottebohmzaal in Hendrik Conscience-bib weer geopend

ANTWERPENDe prestigieuze Nottebohmzaal van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in het hartje van de stad is zelden geopend voor publiek maar eind november gaat de indrukwekkende zaal terug open voor publiek. “Magisch, overweldigend, adembenemend.”

De Nottebohmzaal is al jaren het decor voor de fel gesmaakte Nottebohmlezingen. Traditioneel kaarten die zondagvoormiddaglezingen een actueel thema aan. Dit jaar staat klimaat - hoe kan het ook anders? - centraal, in het kader van de groepstentoonstelling Finis Terrae, met sprekers als Nic Balthazar en Geert Buelens. Ook Jos Geysels spreekt over klimaatrechtvaardigheid en het breed maatschappelijk draagvlak dat hiervoor nodig is.

Marie Becuwe vertelt over de vlucht naar de natuur en welke cruciale rol de kunstenaarsherbergen speelden in de ontwikkeling van de realistische en impressionistische schilderkunst. Nic Balthazar legt uit waarom hij zich al zo veel jaren zorgen maakt, wat het ware gevaar is van de klimaatverandering en waarom de oplossingen toch hoopvol en haalbaar zijn. Geert Buelens ten slotte duikt de geschiedenis in.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

120.000 oude boeken

Nieuw is dat de historische bibliotheekruimte nu ook opengesteld wordt voor individuele bezoekers. “De Nottebohmzaal is de verborgen parel van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience”, klinkt het bij de bibliotheek. “Zodra ze de zaal binnenstappen, ruiken bezoekers de geur van de 120.000 oude boeken en horen ze de stadsgeluiden verstommen. Kuierend over het krakende parket ontdekken ze er de iconische globes van Blaeu en alle andere topstukken die er bewaard worden.”

Vanaf 17 november kunnen nieuwsgierigen de Nottebohmzaal op eigen houtje ontdekken van woensdag tot en met zondag. Tickets kosten 8 euro. De Nottebohmlezingen spelen zich af op zondagen 16 en 23 oktober, 20 november en 11 december, om 11 uur. Tickets daarvoor kosten 5 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.