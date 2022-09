Lieven Maesschalk verhuist met Move to Cure van Eilandje naar Expowijk

ANTWERPEN Na New York en Tokyo vertegen­woor­digt techno-dj Amelie Lens Antwerpen in Britse compilatie­se­rie

Na New York, Tokyo, Tel Aviv en Barcelona slaat het gerenommeerde Britse muzieklabel ‘Global Underground’ in zijn wereldreis nu de tenten op in Antwerpen. In zijn compilatiereeks laat het label een lokaal artiest zijn stad vertegenwoordigen. Voor Antwerpen is dat de - intussen wereldbekende - technodeejay Amelie Lens.

13 september