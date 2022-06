Liefkenshoektunnel afgesloten door oliespoor. “Deze verkeersproblemen slepen we voor de rest van de dag mee”

De Liefkenshoektunnel in Antwerpen is volledig afgesloten richting Gent. Dat komt door een oliespoor op de rijbaan door werken die vannacht plaatsvonden in de tunnel. Het incident deed zich voor rond 3 uur ‘s nachts. Momenteel probeert men de olie van het wegdek te verwijderen, maar dat is een moeilijke klus die nog heel de voormiddag in beslag zal nemen. Omdat de Liefkenshoektunnel op de R2 is afgesloten, zoekt het verkeer dat normaal gezien door de Waaslandhaven van Rechter- naar Linkeroever rijdt zich elders een weg. “Dat heeft een verkeersinfarct voor de wijde omgeving tot gevolg”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Zowat al het verkeer probeert via de Kennedytunnel te gaan, met files over de hele Antwerpse ring én de toekomende snelwegen tot gevolg. We vragen om de omgeving indien mogelijk te mijden.” Aan de Kennedytunnel sta je vanuit Breda in de file vanaf Sint-Job-in-’t-Goor. Daarnaast schuif je op de E19 aan vanaf Ranst.