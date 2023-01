Lichaam van vermiste Kris Goossens (53) gevonden in Albertkanaal: “Alles wijst op een spijtig ongeval”

Volgens zijn collega’s en werkgever vertrok Kris vrijdagnacht omstreeks 4.15 uur aan de Moose Bar Antwerpen richting Schoten, na een nieuwjaarsfeestje. Daarna werd hij niet meer gezien. Zaterdag werd een oproep gelanceerd, in de hoop dat iemand iets van Kris opgevangen had. De politie kon zijn stappen traceren tot aan IKON Antwerp (vroeger Noxx), maar daarna was er van hem geen spoor meer. Zijn verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd.

Alain Remue van de Cel Vermiste Personen vertelt hoe de zoekactie van zondagmiddag is verlopen. “We hebben de camerabeelden langs het kanaal bekeken. Daarop was hij duidelijk zichtbaar met zijn fiets. Vanaf het punt waarop hij niet meer in beeld kwam, hebben we het Albertkanaal doorzocht. Met een sonarboot is het water gescand. Het Albertkanaal is proper en vlak, waardoor dat vlot ging. Na een half uur vonden we de fiets en even later ook het lichaam. Alles wijst op een spijtig ongeval, maar het onderzoek wordt verdergezet. Nu het lichaam gevonden is kan de familie afscheid nemen”, vertelt hij.

Port of Antwerp-Bruges postte deze middag een reactie op Facebook: “Het is met grote droefheid dat wij jullie moeten mededelen dat onze dierbare collega Kris Goossens is overleden. Zijn lichaam werd zondagochtend na een zoektocht in het Albertkanaal teruggevonden, niet ver van de plaats waar hij voor het laatst werd gezien. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Kris in deze moeilijke tijd. Kris was een gewaardeerde en geliefde collega die een grote bijdrage heeft geleverd aan ons bedrijf en aan ons team. We zullen hem erg missen.”

KIJK. Alain Remue (Cel Vermiste Personen) legt uit hoe ze het lichaam gevonden hebben

Later meer.

Volledig scherm De politie zocht onder meer met behulp van sonarboten naar Kris Goossens. © Marc De Roeck

Volledig scherm Tijdens de zoekactie werd ook een helikopter ingezet. © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.