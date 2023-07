Lichaam gevonden in vroegere jeugdherberg in Tentoonstellingswijk in Antwerpen

In de voormalige jeugdherberg Opsinjoorke in de Tentoonstellingswijk in Antwerpen is zaterdag het lichaam van een 35-jarige man gevonden, in verre staat van ontbinding. Het parket onderzoekt momenteel of het om een verdacht overlijden gaat. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.