Lichaam gevonden aan Droogdokkenpark in Antwerpen: vermoedelijk gaat het om vermiste jongeman

Thomas Van Zantvoort en Cappellen klaren klus al voor de rust in derby tegen Berchem (0-3): "Te vroeg om te spreken van een favorieten­rol"

Vorige week opende Cappellen het seizoen al goed met een 3-1-zege tegen Diegem en zaterdag gingen de troepen van Tom Schipper op dat elan door. In de derby tegen Berchem profiteerde het optimaal van de steekjes die de thuisploeg liet vallen om al voor de pauze zekerheid te verschaffen over de zege. De 0-3-ruststand was meteen ook de eindscore en net als vorige week had Thomas Van Zantvoort weer een stevig aandeel in de cijfers.

11 september