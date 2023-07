Lichaam aangetroffen in verlaten jeugdherberg in Tentoonstellingswijk

In de vroegere jeugdherberg Opsinjoorke in de Tentoonstellingswijk in Antwerpen is afgelopen zaterdag het lichaam van een 35-jarige man ontdekt. Het parket onderzoekt of er sprake is van een verdacht overlijden.

“Het lichaam was in verregaande staat van ontbinding. We vermoeden dat het er al lange tijd heeft gelegen, waarschijnlijk meerdere weken”, aldus Wouter Bruyns woordvoerder van Politie Antwerpen.

“We denken dat het iemand was die het verlaten pand was binnengekomen en daar verbleef. Vermoedelijk is de man door een verkeerde beweging een ongelukkige val terechtgekomen en omdat er niemand was om hem te vinden, bleef hij onopgemerkt. We zijn nog niet helemaal zeker van de identiteit, we hebben wel een vermoeden.” Wouter Bruyns

Sloopplannen

Het bewuste gebouw werd opgetrokken in 1953. In 2013 was er korte tijd een school in gevestigd, ‘Vlinderwijs’ genaamd. Dat gebeurde nadat de jeugdherberg zelf verhuisde naar de Sint-Andrieswijk. Maar door de toch wat ongewone locatie, vlak naast de Ringweg, was ook de school geen lang leven beschoren. De gemeenteraad besliste daarna dat het pand afgebroken zal worden, maar een timing voor die sloopwerken is er nog niet.

