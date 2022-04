LEZ leverde Antwerpse stadskas al 37 miljoen euro op

Sinds 1 februari 2017 is Antwerpen een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende voertuigen mogen er niet meer rijden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Overtreders hebben de Antwerpse stadskas al flink gespijsd, zo blijkt uit cijfers die oppositiepartij PVDA bij het stadsbestuur opvroeg. In 2021 kwam er zo’n 5,7 miljoen euro - 5.695.718,1 euro om precies te zijn - binnen. Nog eens 5 miljoen euro aan boetes staat open.

Dat brengt de teller sinds de invoering op 37 miljoen euro: 8,6 miljoen in 2017, 7,9 miljoen in 2018, 6,2 miljoen in 2019, 8,6 miljoen in 2020 en 5,7 miljoen in 2021. Let wel: pure winst is dat niet. Het beheer en de handhaving van de LEZ, de ANPR-camera’s, de personeelskosten en de infocampagnes vergen forse investeringen.

Maar niet iedereen is gelukkig met de invoering van LEZ in Antwerpen. PVDA is radicaal tégen en pleit voor de afschaffing van het systeem. “De LEZ lijkt voor de stad de kip met de gouden eieren, maar het zijn de armste Antwerpenaren die de rekening betalen”, zegt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid en woordvoerder voor de PVDA.

“Asociale belasting”

Om zijn argumentatie krijgt bij te zetten, verwijst D’Haese naar een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Daaruit blijkt dat van alle Antwerpenaren met een wagen die niet meer binnen mogen in de LEZ, maar liefst 40 procent tot de laagste inkomens behoort. De mensen betalen zich al blauw aan de pomp en de oorlog in Oekraïne dreigt de prijzen nog meer op te drijven. Om in zo’n crisistijden vast te houden aan een asociale belasting, is onbegrijpelijk.”

In plaats van in de LEZ te investeren, zou het stadsbestuur beter inzetten op goede alternatieven voor de auto, vindt D’Haese. “De laatste vijf jaar hebben we alleen maar meer besparingen gezien bij De Lijn en worden we geconfronteerd met plannen die populaire tramlijnen zoals tram 7, 4 of 15 willen afschaffen. In plaats van massaal boetes te innen, zou het stadsbestuur beter mensen ondersteunen en eindelijk de kaart van degelijk openbaar vervoer trekken.”