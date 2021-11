Leveringen aan Panos Berchem Station tijdelijk stopgezet na dodelijke ongelukken

Antwerpen Antwerpse start-up Strides verbetert teampresta­ties via spel: “Gedragin­gen worden real time in de cloud geanaly­seerd”

De Antwerpse start-up Strides leert teams in een spelcontext hoe ze samenwerken en hun dynamiek kunnen verbeteren. Het spel biedt hiermee houvast voor bedrijven die voor de uitdaging staan om hybride werken tot een succes te maken. Bovendien meet Strides de interactie tussen leden van een team objectief op basis van data. De gamedesks bevinden zich in innovatiehub The Beacon in een Covid safe omgeving.

