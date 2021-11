Leverancier van broodjes rijdt twee pendelaars dood in drie dagen aan Berchem Station; 18-jarig slachtoffer afkomstig uit Viersel

AntwerpenDe twee dodelijke ongevallen aan Berchem Station zijn veroorzaakt door dezelfde leverancier aan broodjeszaak Panos in het stationsgebouw. De vrachtwagens die reden voor bakkerij La Lorraine, kwamen achteruit het stationsplein op hoewel dat verboden terrein is voor motorvoertuigen. De politie heeft dinsdagochtend het plein met dranghekken afgesloten.

Maandagochtend belandde een 55-jarige vrouw onder een vrachtwagen op het Burgemeester E. Ryckaertsplein. Ze overleed even later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Twee dagen voordien overleed een 18-jarige vrouw op hetzelfde plein ook na een aanrijding door een vrachtwagen. Het slachtoffer is afkomstig uit Viersel, een deelgemeente van Zandhoven. Haar familie plaatste online een sober rouwbericht ter nagedachtenis van Vallery, een 18-jarige jongedame met Indonesich-Belgische roots. Naast het overlijdensbericht staat een foto van een vrolijke meid.

Over het slachtoffer uit Borgerhout is voorlopig niet meer geweten.

Aan het stationsplein hangen verschillende verkeersborden met verboden toegang voor elke vorm van gemotoriseerd verkeer. De chauffeurs waren dus in overtreding toen ze de ongevallen veroorzaakten.

Levering op verkeerde plaats

Beide bestuurders brachten op het moment van de feiten een levering van La Lorraine aan broodjeszaak Panos in het stationsgebouw. “Dat gebeurde in onderaanneming door een van onze transportpartners. Volgens onze informatie is de plaats van het ongeval niet de leveringsplaats die we als instructie gaven. Het parket onderzoekt waarom de bestuurder op een andere plaats leverde”, vertelt Nele Van Malderen, directeur communicatie van La Lorraine. Het bedrijf van bakkerijproducten is erg aangedaan door het tragische nieuws. “We leven mee met de slachtoffers en hun families. Veiligheid is onze prioriteit, daarom hebben we meteen actie ondernomen. We sensibiliseren onze chauffeurs rond het leveren en het respecteren van de veiligheid. We hebben ook een gesprek ingepland met het partnerbedrijf en zullen de nodige lessen trekken uit de resultaten van het onderzoek.”

Volgens de politie waren er op het Burgemeester E. Ryckaertsplein nooit ernstige problemen met bestuurders die de verbodsborden negeerden. “Nu hebben we in drie dagen tijden twee identieke incidenten met een zware menselijke tol. We hebben daarom meteen maatregelen getroffen. Met de geplaatste dranghekken voorkomen we dat er gemotoriseerd vervoer het plein op kan rijden. We zullen er ook een oogje in het zeil houden”, zegt Sven Lommaert van politiezone Antwerpen.

Structurele oplossingen

De dranghekken dienen niet als een permanente oplossing. “We gaan de verkeerssituatie aan het plein analyseren en een advies overmaken aan de bevoegde instanties. Het is aan hen om voor structurele oplossingen te zorgen”, aldus Lommaert. Het Burgemeester E. Ryckaertsplein is eigendom van de NMBS, maar wordt beheerd door de stad. Het Antwerps bestuur gaf voorlopig geen commentaar. Volgens Imade Annouri, Antwerps gemeenteraadslid voor Groen, is het aan de beleidsmakers om stappen te nemen om de gevaarlijke verkeerssituatie op het plein te verbeteren.

Verschillende pendelaars die vandaag het plein passeerden zijn tevreden met de geplaatste dranghekken. “Ik kom hier dagelijks en vind het verschrikkelijk dat er twee dodelijke ongevallen zijn gebeurd op zo’n korte tijd”, vertelt Anja Kempelaar (32). Volgens haar was het plein niet altijd een veilige plaats als voetganger. “Er passeren hier fietsers, bakfietsers, steps en brommers. Zeker tijdens het spitsuur is het soms uitkijken waar je loopt.”

