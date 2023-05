LEVENSVERHAAL. “Ik had de keuze: gangster worden óf mijn land ontvluchten”: Mohamed Zoubir (82), dé stem van de eerste generatie Marokkanen, overleden

Werken aan Oosterweel mogen gewoon doorgaan: rechter wijst eis van bewoners en Greenpeace af

“Er zijn geen manifeste milieuovertredingen die moeten worden gestopt of verworpen.” Met die woorden verwerpt de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen donderdag de milieustakingsvordering van een aantal inwoners van Antwerpen en Zwijndrecht en van milieu-organisatie Greenpeace tegen Oosterweelbouwheer Lantis. De procedure was gericht tegen het grondverzet van met PFAS vervuilde gronden op de Oosterweelwerf nabij de site van chemiebedrijf 3M.