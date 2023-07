LEVENSVERHAAL. Hoe Stephanie Van Houtven (40) nog alles uit het leven wilde halen en het voor haar lotgenoten opnam: “Ze had zo’n groot hart voor de mensen”

Voor­uit-fractielei­der Hicham El Mzairh draait voor elfde keer op Tomorrow­land als ‘Dj Bubba’: “Wellicht de enige deejay die met de bus naar het festival komt”

Het is zomerpauze voor politiekers, maar Hicham El Mzairh werkt gewoon door. De Vooruit-fractieleider in Antwerpen ontpopt zich tijdens het festivalseizoen namelijk tot zijn alter ego ‘Dj Bubba’. Daarmee trekt hij van de drukke Gentse Feesten naar hoogmis Tomorrowland in Boom. En dat doet hij allemaal met de bus: “Een buschauffeur heeft een even nobel beroep als een deejay.”