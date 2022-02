Legerofficier die foute munitie liet gebruiken, moet terechtstaan voor brand op Groot Schietveld

Antwerpen/Brecht/WuustwezelEen eerste luitenant moet voor de strafrechter verschijnen als verantwoordelijke voor de brand op het Groot Schietveld op de grens van Wuustwezel, Brecht en Brasschaat van vorig jaar. Het was de grootste natuurbrand ooit in België waarbij maar liefst 570 hectare - of 800 voetbalvelden - aan bos en heide in de as werd gelegd. De militair wordt ‘onopzettelijke brandstichting’ ten laste gelegd.