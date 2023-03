Left Festival pakt uit met Bart Peeters: “Eén van de weinige keren dat hij in Antwerpen speelt dit jaar”

“We hopen met deze line-up door te groeien naar een vaste waarde in Antwerpen", zegt mede-organisator Jeroen Smulders. “We hebben dan ook onze droomartiest kunnen vastleggen. Heel ons team is fan en sinds de opstart van het festival hebben we toegewerkt naar dit moment. We voelen ons het kleine broertje van Linkerwoofer, maar we blijven jaar na jaar groeien en dat bewijzen we nu door Bart Peeters naar hier te halen.”