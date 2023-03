Laura (28) en Kristof (41) openen bruine kroeg Zigzag aan Spoor Noord: “Het is als grap begonnen”

Park Spoor Noord is terug een bruine kroeg rijker. Het gemis dat Velvet Café achter liet, wordt nu opgevangen door het kersverse café Zigzag waar Laura Hamers (28) en Kristof Ruts (41) het mooie weer maken. “Klanten zeggen dat het geen verschil is om thuis in de zetel te zitten of hier in het café, dat is het mooiste compliment.”

“Een uit de hand gelopen mop.” Beter kunnen Laura en Kristof hun nieuw kindje Zigzag in de Ellermanstraat niet beschrijven. De vrienden leerden elkaar kennen aan de andere kant van de toog in café Cousteau op de Paardenmarkt en kwamen nadien - aan de juiste kant van de toog - op het lumineuze idee om dan maar zelf een nieuw café te starten.

“Ik was eerder al barverantwoordelijke in Cousteau en plots zag ik dat Cousteau te koop stond”, herbeleeft Laura. “Ik stuurde het als grap naar Kristof. Door online verder te scrollen zagen we dat er nog andere kroegen in Antwerpen over te namen waren. Velvet Café aan Spoor Noord bijvoorbeeld. We stuurden bijna gelijktijdig de link naar elkaar van Velvet en wisten meteen: dit wordt ‘m.”

Negen soorten behang

De vorige uitbater van het café was de horeca beu en wilde zo snel mogelijk van zijn kroeg van af. Het is dus heel snel gegaan voor Laura en Kristof. Het gezellig hoekcafeetje in art deco stijl is quasi onaangeroerd gebleven sinds de overname. De mengelmoes van negen verschillende types textiel behangpapier - ‘velvet’ - is ook blijven hangen. “Lelijk, zou je zeggen, maar het is een deel van het café, het heeft z’n charme, we zouden het niet meer anders willen.”

Enkel de naam van de pub is veranderd. “Het enige waar we lang over hebben moeten discussiëren”, grinnikt Kristof. “Uiteindelijk is het ‘Zigzag’ geworden. Het klinkt gewoon goed, een straf verhaal zit er niet achter. Uiteraard is het bij onze vaste klanten wel een eigen leven gaan leiden intussen. Zoiets als recht naar binnen en zigzaggend terug naar buiten”, lachen de cafébazen.

Deejays, concerten en eieren

In Zigzag komen buurtbewoners en vaste klanten, jong en oud, samen. Het is intussen ook het half hoofdkwartier geworden van de docenten van de AP-Hogeschool aan de overkant van de straat. Er zijn regelmatig optredens en in het weekend wordt er gedanst met deejays. Op de toog staan hardgekookte eieren alsof het een bruine kroeg uit 1918 is en er wordt met zekere trots ‘de beste cheddar ter wereld’ geserveerd. “Een vriendin zei onlangs dat er eigenlijk geen verschil is tussen thuis in de zetel te zitten, of hier in ons café, zegt Laura. “Ik vind dat het grootste compliment dat je als cafébaas kan krijgen.”

De honderd liter van...

Vaste klanten krijgen zelfs hun zegje achter de toog. Momenteel pronken drie suggestiebieren van een zekere Joke op het krijtbord. “De honderd liter van”, knipoogt het duo. “Onze klanten mogen telkens honderd liter bier kiezen, waar wij dan naar op zoek gaan. Onlangs was er iemand die er niet beter op had gevonden Rosé de Gambrinus te vragen, het zuurbier van brouwerij Cantillon. We hebben daar een maand naar moeten zoeken. Dat maakt het ook voor ons best spannend.”

De gemiddelde Antwerpse tooghanger heeft graag Stella als pils van het vat, en dan nog het liefst in een boerkesglas met gouden randje. In Zigzag is dat Bavikpils van brouwerij De Brabandere. “Die wordt erg gesmaakt, we hebben zelfs een klant met een tattoo van Stella, die fan is”, lacht Kristof. “Het is ook één van de weinige pilsbieren die nog ambachtelijk gebrouwen wordt. Het proces duurt 38 dagen, bij massaproductie is zoiets ondenkbaar lang.” Of duurt het gewoon 38 dagen om het bier met paard en kar van het West-Vlaamse Bavikhove naar Koekenstad te krijgen?

