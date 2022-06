‘Lange Vingers’ gaat vrijuit voor vervalsen van eigen overlijdensattest, nagemaakt ziektebriefje kost hem wél 6 maanden cel

antwerpenDrugscrimineel ‘Lange Vingers’, officieel Gabriël C. (33), heeft zijn eigen overlijdensattest niet laten vervalsen om zo aan wraakacties uit het drugsmilieu te ontsnappen. Dat is het oordeel van de rechtbank. Wel is hij schuldig aan het vervalsen van een doktersbriefje dat hij indiende bij zijn werkgever Belgian New Fruit Wharf. Hij krijgt 6 maanden celstraf.

Het gemeentebestuur van Wommelgem kreeg in oktober 2019 een overlijdensattest van Gabriël C. voorgelegd. Zijn gewezen schoonmoeder bracht het document binnen want Gabriël C. stond bij haar gedomicilieerd. Nadat de relatie met haar dochter was afgesprongen, vond zij ineens een overlijdensattest in de bus.

Het attest van The Gambia Police liet uitschijnen dat Gabriël C. op 13 oktober 2019 was verdronken. Zijn dood was vastgesteld in het Edward Francis Small Teaching Hospital Medical.

Granaataanslag

Pas twee maanden later na een granaataanslag op de woning van Gabriël C. kwam het overlijdensattest boven water. De politie onderzocht het document en stelde vast dat het om een amateuristische vervalsing ging. “Lange Vingers” wilde zijn tegenstanders in het drugsmilieu op het verkeerde been zetten. Hij verspreidde ook nog een bloederige foto waarop hij zogezegd werd mishandeld. In 2020 werd hij opgepakt in Spanje.

Werkgever Belgian New Fruit Wharf had geen weet van het overlijden van haar werknemer Gabriël C. De man had wel een ziektebriefje ingediend. Bij nader inzien was ook dat briefje vervalst. De dokter had Gabriël C. al in maanden niet meer gezien.

De rechtbank oordeelde vandaag dat het vervalste overlijdensattest door iedereen kon zijn opgesteld. Dat had ook de advocaat van Gabriël C., Sam Vlaminck, zo gepleit. Voor het vervalsen van het doktersbriefje bekende hij wel schuld.

De rechtbank veroordeelde Gabriël C. tot zes maanden extra celstraf. Hij werd eerder al met negen jaar cel gestraft in enkele drugsonderzoeken.

