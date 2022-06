Lange rijen aan pop-up van populaire webshop Shein: “Ik heb hier speciaal een dag vrij voor genomen”

AntwerpenIn de Leysstraat, vlak bij de Meir, is vanmorgen een pop-up van modegigant Shein geopend. Vier dagen lang kan je er kleding bekijken en nadien online bestellen, want eigenlijk is de pop-up een grote showroom. Dat is voor sommige shoppers een teleurstelling. De tijdelijke winkel kan in ieder geval op veel bijval rekenen, want er stond de hele dag een lange wachtrij aan te schuiven.

Shein, uit te spreken als She In, is een enorm populair e-commercebedrijf dat voornamelijk jonge vrouwen overspoelt met spotgoedkope fast fashion. Op de Chinese webwinkel vind je hippe kledingstukken voor minder dan de helft dan ze bij Zara of Mango kosten – denk aan broeken voor 7 euro en jurken voor 10. Shein kon het grote publiek vooral voor zich winnen via TikTok en Instagram, met advertenties en via influencers: jonge meisjes met heel wat volgers die poseren in gratis Sheinkleding en hun volgers mogen trakteren op een kortingscode.

De grote keuze en de enorme snelheid waarmee steeds weer nieuwe items worden aangeboden, is blijkbaar een schot in de roos. Al is Shein niet onbesproken: het merk is niet echt transparant over de manier waarop de extreem goedkope kleding wordt geproduceerd, en Shein werd vorig jaar zelfs beschuldigd van moderne slavernij.

Showroom

Shein bevindt zich uitsluitend op het wereldwijde web, maar af en toe opent het merk een pop-up. Dat is nu het geval in Antwerpen, in de Leysstraat. De hele dag stond er heel wat volk aan te schuiven voor de winkel. Nu ja, winkel: je kunt er niets kopen, de pop-up is eigenlijk een grote showroom. Je kunt de kleren bekijken en nadien online bestellen.

De Nederlandse Floor Van Gestel (22) is woensdagmiddag na een halfuur aanschuiven in de pop-up binnengeraakt. “Shein is best wel een bekend merk en ik had nog nooit een winkel van hen gezien, dus wilde ik hier vandaag wel even langsgaan", vertelt ze. “Ik ken Shein via vriendinnen, maar was er altijd wat sceptisch over. Vorige maand heb ik dan toch iets besteld, en dat is heel goed meegevallen.”

Dat de pop-up geen winkel maar een showroom is, daar kwam Floor pas achter toen ze in de rij stond. “Dat vond ik jammer: je kunt hier niets passen, het is dus niet echt een meerwaarde voor de klant tegenover online shoppen. Ik vind het vreemd dat Shein dat niet eerder heeft laten weten.”

Voor elke gelegenheid

Ook voor Joke Anthonissen (40) uit Antwerpen is het een teleurstelling dat de pop-up slechts een showroom is. “Ik heb hier speciaal een dag vrij voor genomen, deze kans wilde ik niet missen”, vertelt Joke. “Ik had wat winkelzakken meegenomen, maar ik ga met lege handen naar huis. Dat je hier in de regen staat aan te schuiven op een vrije dag om niets te kunnen kopen, is wel jammer.”

Toch is Joke nog steeds grote fan van het merk. “Ik ben enorm tevreden over de prijs-kwaliteit van de kleren van Shein”, vertelt Joke. “Ik heb al heel veel positieve reacties gekregen op de kleding die ik kocht. Ik heb een specifieke kledingstijl: als ik ga shoppen, vind ik nooit mijn zin, maar bij Shein is er wel altijd iets dat ik mooi vind. Het is snel thuis geleverd, heel goedkoop en gebruiksvriendelijk. Je kunt er kleding voor elke gelegenheid vinden, van een outfit voor de Moosebar tot een outfit voor een trouw.”

Niet veel verwachtingen

Maritza Morillo (34) uit Antwerpen staat nog aan te schuiven om binnen te kunnen. “Ik ken Shein al een paar jaar, via Instagram", aldus Maritza. “De prijs is super, en je vindt de kleren ook niet overal. Het is voor mij wel een teleurstelling dat je de kleren niet meteen kunt meenemen in deze pop-up. Je kunt ze enkel bekijken, en uiteindelijk moet je ze toch online bestellen. Ik heb hier speciaal een halve dag verlof voor genomen, en het weer helpt ook niet mee. Het is wel fijn om de kledingstukken die je in je favorieten hebt staan eens in het echt te zien, maar ik heb niet veel verwachtingen aangezien het maar een showroom is.”

De pop-up is geopend van 8 tot 11 juni, van 10 tot 19 uur.

