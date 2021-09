Lange Nieuwstraat in centrum van Antwerpen tijdlang ontruimd voor agressieve man

Dinsdagochtend rond 9 uur viel de man zijn huisbaas, die op hetzelfde adres woont, aan in de woning in de Lange Nieuwstraat. Hij vluchtte daarop naar de bovenste verdieping van het huis, waar hij zich verschanste. De politie kwam ter plaatse, maar de man wilde niet naar buiten komen en dreigde om de woning in brand te steken. “Omdat het om een potentieel gevaar ging, hebben we geen risico genomen en een perimeter ingesteld, waar niemand nog binnen mocht komen”, aldus Wouter Bruyns, die benadrukt dat de man wel niet in het bezit was van een vuur- of steekwapen.