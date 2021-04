Lady Gaga schittert in jas van Antwerpse modestudente

Antwerpen Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn jurylid bij jongeren­fes­ti­val ‘Point of U’: “In deze nieuwe generatie zitten toekomsti­ge Hollywood­film­ma­kers”

16 april Het regisseursduo Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (35) waren de voorbije twee weken jurylid bij het jongerenfestival ‘Point Of U’. De namen van de winnende filmmakers, YouTubers, TikTokkers en vloggers worden op zondag 18 april bekendgemaakt. Adil en Bilall herkennen zichzelf alvast in het jonge talent. “Filmen was onze passie. We hebben er hard voor gewerkt om regisseur te worden, het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost”, zegt Adil.