La dolce vita in eigen tuin: deze zomerse must-haves geven een instant vakantiegevoel

De warmte van de zon op je huid, eindeloos lange zomeravonden met vrienden en een groene oase die je doet dromen van het zuiden: deze zomer gaan we voor la dolce vita. En dat dat ook gewoon in je eigen tuin of op je eigen terras kan, bewijzen deze zomerse must-haves.

Dat zit goed

Die eerste kop koffie bij het ontwaken of een fris aperitiefje na een lange dag: een comfortabele, mooie tuinset of loungebank mag niet ontbreken in je tuin of op je terras. ‘s Zomers breng je extra veel tijd buiten door, dus zit je maar beter goed. Beschik je over een grote buitenruimte? Dan heb je de luxe om een complete tuinset van een tafel en bijpassende stoelen te combineren met een royale loungeset. Naargelang je mood neem je plaats waar je wil. Is je stadstuintje of terras iets compacter, dan is het leuk om enkele losse stoelen en een tafel neer te zetten. Een poefje in riet of rotan oogt extra sfeervol.

Mediterraans tintje

Voel jij, van zodra de zon begint te schijnen, je groene vingers kriebelen? Of hou je eerder van het groene plaatje, maar niet van zaaien en planten? Een tuin in bloei hoeft, in tegenstelling tot wat velen misschien denken, helemaal niet zo arbeidsintensief te zijn. Laat je in het tuincentrum adviseren, want qua onderhoud is elke plant en bloem anders. Hou je het fris en groen met prachtige buitenplanten of ga je voor een kleurexplosie van bloeiende bloemen? Om echt die ‘la dolce vita’-sfeer te creëren, zijn olijf-, citroen- of zelfs palmbomen een absolute must. Bovendien ruiken die ook nog eens heerlijk.

Laat maar smeulen

De Belg en zijn BBQ, het is een onafscheidelijk duo tijdens de zomermaanden. En ook om te barbecueën hoef je echt niet te beschikken over een riante buitenkeuken. Koken op vuur kan op verschillende modellen in allerlei maten. Maar wat is het verschil tussen een houtskoolbarbecue of eentje die keramisch of op elektriciteit werkt? Check hier welk type BBQ-chef jij bent en welk model het best bij jou past. Enkel nog op je to-dolijstje: de lekkerste zomerse recepten selecteren, een gekoelde ijsthee helemaal zelf maken en lekkere hapjes op mooie schalen schikken. Klaar om je gasten te ontvangen!

Bij Intratuin Halsteren vind je alles voor een heerlijke zomer. Laat je inspireren door ‘la dolce vita’ en neem het vakantiegevoel mee naar huis. Net over de Belgische grens, op amper 30 minuten rijden van Antwerpen, shop je 7 dagen per week de mooiste tuinmeubels, planten en decoratie. Met ruim 25.000 m² shopplezier is dit het ultieme uitje voor het hele gezin.