Kwartier vertraging na ongeval op Antwerpse ring richting Nederland ter hoogte van Linkeroever

Antwerpen Antwerpse ziekenhui­zen zien druk toenemen door griepepide­mie: “Geplande zorg kan voorlopig doorgaan, maar griepvac­cin is aangeraden”

Het UZ Leuven kondigt aan dat het geplande zorg moet uitstellen door de aan kracht winnende griepepidemie. Dat is in onze Antwerpse ziekenhuizen nog niet het geval, blijkt na een grote rondvraag, al neemt de druk dagelijks toe. In het ZNA is 10% (!) van de patiënten opgenomen ten gevolge van de griep. De drie ziekenhuiskoepels in Antwerpen kampen ook met een aanzienlijke personeelsuitval en moeten daardoor bedden sluiten.

4 januari