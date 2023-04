Kwartier vertraging na ongeval op Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Zuid

Opleidings­schip Dar Młodziezy zet Antwerpse kadetten af na zeestage

De stad Antwerpen verwelkomt opnieuw het opleidingsschip Dar Młodziezy: de driemaster meert op vrijdag 21 april aan bij het cruiseponton langs het Steen. Het indrukwekkende schip, dat vorig jaar nog voor de Tall Ships Races in Antwerpen was, is van vrijdagochtend tot zaterdagavond langs de kade te bewonderen.