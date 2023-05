Kwartier vertraging na ongeval op Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Centrum

Antwerpen/Mechelen Zijn er nog kaarten? Hoe ga je best naar stadion? En kan je wedstrijd kijken op groot scherm? Alle praktische info voor wie finale Beker van België wil volgen

KV Mechelen en Antwerp strijden zondag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel om de Belgische voetbalbeker. En of die bekerfinale leeft in de provincie! Van wie waar zit in het stadion tot de randanimatie: wij geven een praktisch overzicht voor wie zich straks helemaal wil onderdompelen in de bekersfeer.