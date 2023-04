Kwartier file op E313 vanaf Ranst door defect voertuig op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Zuid

Nieuwe school op Nieuw Zuid moet openen tegen september 2024

Aannemer Democo heeft van de Antwerpse dienst Omgevingsvergunningen een vergunning verkregen voor de school en buurtsporthal in de Jos Smolderenstraat op Nieuw Zuid. Weldra worden de ouders, schooldirectie en leerkrachten geïnformeerd over de plannen. De school moet in september 2024 de deuren openen. Snel zal duidelijk worden wanneer de eerste werken kunnen starten. Intussen proberen Democo, AG Vespa en Stad Antwerpen een consortium van verzekeringsmaatschappijen ervan te overtuigen een vergoeding uit te keren aan slachtoffers en nabestaanden van het ernstige werfongeval in juni 2021.