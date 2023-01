Kwartier file op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval in Kennedytunnel: rijbaan opnieuw vrijgemaakt

Antwerpen Proces “Bommen en granaten” uitgesteld, ‘Dikke Nordin’ wraakt rechters voor derde keer

Voor de derde keer heeft de gezochte drugscrimineel Nordin E.H. rechters van de rechtbank in Antwerpen gewraakt. Die moeten oordelen over zijn aandeel in een reeks aanslagen in het drugsmilieu en de invoer van cocaïne. Het proces was vorig jaar ook al eens lamgelegd na een wrakingsprocedure. Ook in het proces ‘Frank De Tank’ diende Nordin E.H. al een wrakingsverzoek tegen de rechters in. Telkens zonder resultaat, maar wel met veel vertraging tot gevolg.

10:50