Kwart minder kilometers en 90% minder CO2-uitstoot: 7 grote firma’s bundelen leveringen in Antwerpen

Heeft u zich al wel eens afgevraagd waarom drie bestelwagens gelijktijdig aan het leveren zijn in dezelfde straat? Wel, u bent niet alleen. Ook de firma’s Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, Telenet en Schoenen Torfs stelden zichzelf de vraag. Omdat ze het aantal kilometers en de uitstoot van hun stadsleveringen willen verminderen, gingen ze vorig jaar - onder de noemer CULT (Collaborative Urban Logistics & Transport) - een samenwerkingsverband aan. Het opzet? Het slim bundelen van hun goederen aan de stadsrand om ze vervolgens uitstootvrij te leveren in de stad.

“Het is heel belangrijk dat het gaat om zo groot mogelijke volumes”, zegt Alex Van Breedam van Tri-Vizor, het bedrijf dat CULT coördineert. “Zo wordt de afstand tussen twee leveringen zo klein mogelijk en dat komt de duurzaamheid en de winstgevendheid ten goede. Bovendien gaan we zo ook meer ‘vaste ritten’ kunnen organiseren. Dat doet de leefbaarheid van de stad toenemen, maar zorgt er ook voor dat de leverancier meer mensen vast in dienst kan nemen en dat is dan weer verantwoorde tewerkstelling en dus nog een bijkomend voordeel. De structuur is dan ook zo opgezet dat andere bedrijven nu heel eenvoudig en gestandaardiseerd kunnen instappen, zodat het volume snel kan toenemen.”

Bpost haalde de aanbesteding binnen om de leveringen uit te voeren. Het transport van pakjes gebeurt met groen transport zoals cargofietsen en elektrische bestelwagens. Het vervoer van paletten gebeurt in eerste instantie nog met kleine vrachtwagens op hernieuwbare biodiesel (HVO). Op termijn worden ook hier elektrische bestelwagens ingezet.

Deze week vertrokken de eerste pakjes vanuit Antwerpen X, het sorteercentrum van bpost aan de Noorderlaan. Tot grote tevredenheid van vice-premier en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen). Zij ondersteunt het project met federale middelen.“Het is een besparing voor de bedrijven die deelnemen en hoe meer bedrijven instappen, hoe goedkoper het nog zal worden”, zegt De Sutter. “Als dat resulteert in minder leveringen in totaal, zullen de voordelen op het vlak van leefbaarheid, milieu en verkeersveiligheid voor iedereen duidelijk worden. De federale regering heeft 2,1 miljoen euro vrijgemaakt voor pilootprojecten en onderzoek rond duurzame e-commerce. Dit initiatief is daar een mooi voorbeeld van.”

Ook de stad Antwerpen draagt z’n steentje bij. CULT kwam er immers na een projectoproep van ‘Slim naar Antwerpen’. “We maken onze stad stap voor stap duurzamer, en dat doen we door in zee te gaan met de juiste partners”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “De projectoproepen van Slim naar Antwerpen zijn prima geschikt om ondernemers met creatieve oplossingen samen te brengen, samen sterker, samen slimmer. CULT is daarvan een mooi voorbeeld.”

