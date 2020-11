‘Kusmeisje’ op iconische foto Antwerpse bevrijding sterft aan corona

Na 75 jaar ontdekt Delfina wie haar vader is: “Ik heb er in één klap vier broers en drie zussen bij”

15 februari Haar moeder Anna is 17 jaar wanneer ze in 1944 door Canadese soldaten in Antwerpen bevrijd wordt. Ze wordt verliefd op één van hen, John Schwager, dan 24 jaar. Negen maanden later wordt Delfina geboren. Vader en dochter zullen elkaar nooit kennen. Tot nu. Na bijna 75 jaar vond Delfina (74) de man die heel haar leven door haar hoofd spookte. Haar held, haar bevrijder. Maar vooral: haar vader.