Kunstwerk van Congolese kunstenaar krijgt vaste plek aan de Kaaien

AntwerpenBeeldend kunstenaar Sammy Baloji maakte op uitnodiging van Kunst in de Stad een nieuw kunstwerk voor de stedelijke collectie kunst in de publieke ruimte. Het monumentale bronzen sculptuur, getiteld ‘The Long Hand’, krijgt een permanente locatie op de Cockerillkaai ter hoogte van de Zuidersluis. Het kunstwerk zal zo niet alleen mee het uitzicht bepalen van de vernieuwde Antwerpse Scheldekaaien, maar zal ook dienst doen als ontmoetingsplek. Het is het eerste werk van een Congolese kunstenaar dat een vaste plek krijgt in de publieke ruimte van de stad.

‘The Long Hand’ is een sculptuur gemaakt uit brons, baksteen en gerecycleerd plastic. De gekleurde plastic diamanten zijn zo aangebracht op het oppervlak van het bronzen beeld om de zeeroute tussen Antwerpen en Muanda, de voornaamste havenstad in Congo, te verbeelden. Het bakstenen platform waarop het beeld staat, is ontworpen door de kunstenaar als een plek voor bijeenkomsten en uitwisselingen.

‘The Long Hand’ is een referentie naar de Schelde als de toegangsweg van ‘hier’ naar ‘daar’, de verbinding tussen de stad en de wereld, maar ook tussen België en Congo, het geboorteland van de kunstenaar. Een andere belangrijke referentie in de ontwikkeling van het werk is een citaat van voormalig burgemeester van Antwerpen, Lode Craeybeckx (1897-1976), die zei: “Een Antwerpse burger hoeft alleen maar zijn hand in de Schelde te steken om zich met de wereld te verbinden.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het nieuwe werk op de Cockerillkaai in Antwerpen. © Tessa Kraan

Geheugensteun

“Het beeld is een hedendaagse interpretatie van een lukasa (ofte ‘lange hand’), een artefact uit de Luba-cultuur dat gebruikt wordt als geheugensteun bij de mondelinge overdracht van geschiedenis en kennis”, vertelt Baloji. “Doorgaans worden lukasa in hout vervaardigd en rijkelijk versierd met abstracte inkervingen en ingelegde schelpen of (edel)stenen. Ze worden gebruikt in ceremonies waarin de politieke geschiedenis en mythologie van het Luba-volk verteld wordt door een ‘herinneringsman’. Die houdt de lukasa in zijn linkerhand en traceert met zijn rechterhand de patronen en ingelegde juwelen, die dienen als ankerpunten voor de opgevoerde vertelling.”

Volledig scherm Beeldend kunstenaar Sammy Baloji bij zijn nieuwe werk op de Cockerillkaai in Antwerpen, ‘The Long Hand’. © Tessa Kraan