Kunstenares maakt interactief kunstwerk in Sint-Augustinus voor Dag tegen Kanker

In de inkomhal van campus Sint-Augustinus werkt kunstenares Ileana Mariotto aan een grote collage van in totaal twee op drie meter. Dat doet ze niet alleen: het wordt een interactief kunstwerk, waarbij ook patiënten en bezoekers uitgenodigd worden om mee te werken. “Ik ben zelf genezen van kanker en weet dus wat je doormaakt als patiënt”, vertelt Ileana. “Ik merkte dat ik er nood aan had om af en toe met iets totaal anders bezig te zijn dan met mijn ziekte. Creativiteit heeft me daar enorm in geholpen. Vandaag hoop ik met deze collage hetzelfde te kunnen betekenen voor lotgenoten: een moment bieden om creatief bezig te zijn en je gedachten te verzetten, maar tegelijk ook positiviteit en hoop brengen. Die laatste twee zijn onmisbaar in de strijd tegen kanker.”

Vrolijkheid

Ileana Mariotto is geboren in Venezuela, maar woont en werkt op dit moment in Antwerpen. Het kunstwerk is gebaseerd op een foto die ze maakte tijdens een reis in Mongolië. Er zijn drie meisjes op te zien, die speels achter elkaar lopen terwijl de zon opkomt. “Ik was enorm gecharmeerd door de vrolijkheid van dat tafereel”, aldus Ileana. “Tegelijk toont het verbondenheid, medeleven en empathie, drie dingen die we vandaag extra in de verf willen zetten.”